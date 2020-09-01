الأمن النيابية: خطوات الكاظمي بشأن حصر السلاح بيد الدولة مدعومة من جميع المؤسسات بما فيها البرلمان

2020/09/01 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

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كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن الخطوات الأمنية، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مدعومة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب، بدر الزيادي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 1 أيلول 2020، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتخذ خطوات جيدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، الغاية منها فرض القانون"، مبينا ان "تحقيق الاستقرار الأمني سيثمر عنه ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار".

وأضاف، أن "هذه الخطوات موفقة ومدعومة من جميع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان، بشرط ألا نفرق بين جهة وأخرى، ويجب تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي".

يأتي ذلك بعد اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا ضم عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وبين أن"الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية، بما يؤمن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها".

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