الكاظمي يوجه دعوة لوزراء حكومته ويكشف عن ''عمليات جديدة''

2020/09/01 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزراء حكومته للاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ اجراءات سريعة بحقهم، كاشفا عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة.

وقال الكاظمي خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم (1 آيلول 2020) ان، "هناك أطراف تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية"، مشيرة الى انه "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون.".

واضاف ان "على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".

وتابع: "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".

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