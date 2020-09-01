الكاظمي: هناك أطراف في العراق تعتاش على الفوضى

2020/09/01 | 16:10 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 15:43 - GMT 12:43 تارخ النشر: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 14:24 - GMT 11:24

المصدر: دبي - العربية.نت

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "هناك أطراف تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية".وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء: "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".ودعا الكاظمي "الوزراء للاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".وشدد على ضرورة عدم السماح "للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".

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