بواقع 6 ملايين وثيقة.. طائرات شحن أميركية تنقل إرشيفاً إلى بغداد

2020/09/01 | 16:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن إعادة الولايات المتحدة لأرشيف حزب البعث العراقي السابق، إ...

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