الان.. يمكنك معرفة كم يبلغ عمرك على الكواكب الأخرى!

2020/09/01 | 16:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

في نظامنا الشمسي تتنوع الكواكب بشكل لا يصدق، بدءا من كوكب الزهرة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 471 درجة مئوية، إلى نبتون، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 201 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى اختلافات درجات الحرارة، فإن للكواكب أيضا حركات مختلفة، ما يعني أن طول اليوم والسنة مختلفان تماما عما هو على الأرض.

واستنادا إلى ذلك، قام فريق من متحف الإكسبلوراتوريوم الأميركي، بإنشاء آلة حاسبة تتيح معرفة عمر البشر على الكواكب الأخرى.

وما عليك سوى إدخال تاريخ ميلادك، وستكشف الآلة الحاسبة عن عمرك بالأيام والسنوات، وكذلك موعد عيد ميلادك القادم، هنا.

على سبيل المثال، عندما يكون عيد الميلاد هو 4 كانون الثاني 1992، هذا يعني أن الشخص يبلغ من العمر 28 عاما هنا على الأرض.



ومع ذلك، في عطارد، سيكون عمره 118.9 عاما وسيكون عيد ميلاده القادم في 1 أيلول 2020 ، بينما في نبتون سيكون عمره 0.17 عاما فقط، وسيكون عيد ميلاده القادم في 11 آب 2240!.

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