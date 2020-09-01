العراق يسجل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

2020/09/01 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 1 أيلول 2020 - تم فحص ( 18427) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1624331 ) - سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 558بغداد / الكرخ 400مدينة الطب 91النجف الأشرف 274السليمانية 95 أربيل 267 دهوك 109 كربلاء 297كركوك 195ديالى 69واسط 231 البصرة 401ميسان 185بابل 131 الديوانية 96 ذي قار 190الأنبار 67المثنى 83 نينوى 100 صلاح الدين 32 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3404 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 463بغداد الكرخ 328مدينة الطب 67النجف 229السليمانية 175 أربيل 189دهوك 231 كربلاء 220كركوك 122 ديالى 78واسط 99البصرة 200ميسان 149 بابل 59 الديوانية 210 ذي قار 245الأنبار 15المثنى 220نينوى 95 صلاح الدين 10 - الوفيات 81 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 5 مدينة الطب 6النجف 2 السليمانية 9أربيل 10 دهوك 5 كربلاء 4كركوك 8 واسط 1 البصرة 9 ميسان 2 بابل 2 الديوانية 2 ذي قار 8 المثنى 1 نينوى 3 مجموع الشفاء : 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %) مجموع الأصابات : 238338 الحالات الكلية تحت العلاج : 50742 الراقدون في العناية المركزة: 521 مجموع الوفيات: 7123 دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالثلاثاء 1 أيلول 2020

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