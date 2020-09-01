كلمة اعتزاز بشاعر مبدع - نبيل عودة

2020/09/01 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نص مقدمة لديوان شعر أنغام الحروف للشاعر ابن قرية المغار الجليلية كمال ابراهيمتجربة الشاعر كمال إبراهيم تستحق دراسات عديدة، أولا لغزارة انتاجه، ولتنوع المواضيع التي يعالجها في قصائده.



ولتنوع أساليبه الشعرية.



هذه التجربة الشعرية تمتد على مساحة خمسة وعشرون ديوانا شعريا.طبعا ليس المهم هو الكم، انما التنوع والقدرات التعبيرية والصور الشعرية التي يتحفنا بها الشاعر في هذه التجر ......





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