بالتفاصيل.. صندوق الإسكان يفتح باب القروض

2020/09/01 | 16:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحد الأعلى للقرض داخل بغداد 50 مليون دينار أما الاقضية والنواحي التابعة للعاصمة فهو 40 مليوناً

حدد لمراكز المحافظات مبلغ 40 مليوناً والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة 35 مليوناً

القروض من دون فائدة بعمولة ادارية تبلغ 2 بالمئة من المبلغ الكلي للقرض و3 بالمئة تذهب للبنك المركزي تؤخذ مرة واحدة فقط ومن الدفعة الاولى

مدة تسديد القرض 10 سنوات

يحب أن يكون المقترض عراقي الجنسية

تكون حصة طالب القرض لا تقل عن 100متر ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65 متراً

عمر طالب القرض يجب الا يقل عن 22 عاماً ولا يتجاوز 65 عاماً

يتم احتساب مبلغ القرض بناء على قيمة العقار وراتب الكفيل (ايهما اقل)

يكون استلام الدفعة الاولى بعد اجراء الكشف من قبل اللجنة من صندوق الاسكان ودائرة التسجيل العقاري، والية الصرف تكون على ثلاث دفعات او اثنتين

يشمل جميع المحافظات عدا اقليم كردستان

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