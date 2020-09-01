صحيفة عالمية تختار افضل صورة لموكب حسيني في الناصرية

2020/09/01 | 16:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اختارت صحيفة الجارديان البريطانية أفضل صورة ليوم الأثنين لقطة موكب شهيد الجمعة الحسيني في سوق الشيوخ /الناصرية أثناء تمثيلهم لمعركة كربلاء في اليوم العاشر من محرم ذكرى أستشهاد الأمام الحسين ع “.

اللقطة بعدسة مصور الصحافة الفرنسية

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