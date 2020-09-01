العراق يعلن التعافي اكثر من الاصابات 3404 جديدة بكورونا و 3871 شفاء

2020/09/01 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الثلاثاء تسجيل الاصابات الجديدة 3404 لفيروس كورونا فيما سجلت وفيات 81 حالة وفاة في عموم العراق بينما بلغت 3871 حالة شفاء خلال الـ24 الساعة الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص ( 18427) نموذجا في المختبرات المختصة في […]

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