القاء القبض على داعشي خطر بعد محاصرته والاشتباك معه في كركوك

2020/09/01 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن القاء القبض على عنصر بداعش بعد محاصرته والاشتباك معه جنوب غرب محافظة كركوك.وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان” اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذ عملية أمنية خاطفة وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة”، موضحا ان ” هذه العملية جاءات وفقاً لمعلومات استخباراتية بتواجد احد […]

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