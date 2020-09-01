رئاسة الجمهورية: زيارة ماكرون إلى بغداد تأتي دعما للسيادة العراقية

2020/09/01 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي دعما للسيادة العراقية.

الشكري أضاف في إفادة صحفية أن فرنسا ستعمل على دعم جهود الحكومة لتعزيز السيادة والتعامل مع العراق من منطلق دولة كاملة السيادة، فضلا عن التركيز على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وعلى رأسها دعم باريس لبغداد في جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

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