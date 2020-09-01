المشروع الوطني العراقي: وجود رؤية لعقد مؤتمر للقوى السياسية في باريس

2020/09/01 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في المشروع الوطني العراقي هلال العبيدي عن وجود رؤية لعقد مؤتمر وطني بمشاركة جميع القوى السياسية وممثلي النقابات والفعاليات المجتمعية والشخصيات السياسية في باريس.

العبيدي قال وفقا للبيان إن الغاية من المؤتمر تأتي لتغيير واقع العملية السياسية نحو الأفضل وتشكيل عقد سياسي جديد وتفاهمات لتجاوز عيوب المرحلة ونتائجها على مستوى مراجعة الدستور وإعادة تعريف الإرهاب وتجريم الطائفية، ومساندة الدولة من جميع القوى للحفاظ على هيبتها وصولا إلى انتخابات نزيهة وتمثيل أكثر للشعب وساحات التظاهر.

وأضاف العبيدي ان جميع دول الجوار العراقي ستكون مدعوة لهذا المؤتمر لمنح الضمانات الدولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي، ملمحا بأن الرؤية المبدئية للمؤتمر ترفض وضع شروط مسبقة للمشاركة فيه من قبل أي طرف سياسي.

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