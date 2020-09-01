2020/09/01 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية مقداد الشريفي، عن عدد من التدابير اللازم اتخاذها تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

وشدد الشريفي في تصريح، على ضرورة ان تفتح المفوضية أبوابها لتحديث سجل الناخبين، وطبع البطاقات الانتخابية قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان البيانات المعلوماتية تعتبر من أهم الركائز لإنجاح العملية الانتخابية، لأن عدم توفرها سيؤدي الى إجراء الانتخابات في ظل فوضى غير مسبوقة على حد تعبيره.

وأضاف الشريفي ان مفوضية الانتخابات تحتاج الى توافق مستمر بين القوى السياسية لتوفير الدعم لها، وفي شراء المعدات والتعاقد مع الخبراء وغيرها من الإجراءات اللوجستية على وجه الخصوص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشريفي: يجب تحديث سجل الناخبين وطبع البطاقات الانتخابية قبل 6 أشهر من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشريفي: يجب تحديث سجل الناخبين وطبع البطاقات الانتخابية قبل 6 أشهر من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).