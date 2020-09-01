تحذير “شديد” لمستخدمي انستغرام: إذا كنت تستخدم التطبيق بهذه الطريقة “توقف حالًا”.. فيسبوك تراقب وتستعد لـ”المقاضاة”

2020/09/01 | 16:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شدد مركزالاعلام الرقمي DMC ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الابتعاد عن ظاهرة بيع المتابعين في انستغرام، ونصح مستخدمي التطبيق ” وخصوصا المشاهير ” بعدم شراء الاعجابات “اللايكات ” او “المتابعين ” لحساباتهم على منصة انستغرام .

واوضح المركز ان “هذه الظاهرة قد استشرت بشكل كبير في الاشهر الاخيرة، وظهرت مجموعات في التيليجرام متخصصة بهذا الموضوع وتقوم بتحديد اسعار معينة لاعداد المتابعين الذي يرغب المستخدم باضافتهم لحسابه”.

وبين المركز ان شركة فيسبوك قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية في ولاية سان فرانسيسكو ضد شخص يُدعو نيكولاي هولبر الذي قام بتشغيل خدمة وهمية على موقع Instagram.by و Nakrutka، وعمل على شبكة من الروبوتات وبرامج معينة للتشغيل الآلي للقيام بتوزيع الإعجابات والتعليقات والمتابعين المزيفة على منصة انستغرام، وهو ما دفع شركة فيسبوك الى تعطيل الحسابات المرتبطة بهولبر وكل خدماته.

مركز الاعلام الرقمي اكد على وجود عدة اشخاص يملكون قنوات على تطبيق التيليجرام تقوم بهذا العمل غير القانوني، وحذر اصحابه من انهم ينتهكون قواعد انستغرام، وان الاخيرة بدأت بمقاضاة من يقوم بذلك .

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