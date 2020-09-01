الاعلام الرقمي يحذر من بيع المتابعين في انستغرام

2020/09/01 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مركز الاعلام الرقمي DMC ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الابتعاد عن ظاهرة بيع المتابعين في انستغرام، ونصح مستخدمي التطبيق وخصوصا المشاهير بعدم شراء الاعجابات اللايكات او المتابعين لحساباتهم على منصة انستغرام.

وقال المركز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هنالك ظاهرة بيع المتابعين في انستغرام”، مبينا ان “هذه الظاهرة قد استشرت بشكل كبير في الاشهر الاخيرة، وظهرت مجموعات في التيلغرام متخصصة بهذا الموضوع وتقوم بتحديد اسعار معينة لاعداد المتابعين الذي يرغب المستخدم باضافتهم لحسابه”.

واضاف المركز، ان “شركة فيسبوك قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية في ولاية سان فرانسيسكو ضد شخص يُدعو نيكولاي هولبر الذي قام بتشغيل خدمة وهمية على موقع Instagram.by و Nakrutka.cc وعمل على شبكة من الروبوتات وبرامج معينة للتشغيل الآلي للقيام بتوزيع الإعجابات والتعليقات والمتابعين المزيفة على منصة انستغرام، وهو ما دفع شركة فيسبوك الى تعطيل الحسابات المرتبطة بهولبر وكل خدماته”.

واكد المركز في بيانه، على “وجود عدة اشخاص يملكون قنوات علي تطبيق التيليغرام تقوم بهذا العمل غير القانوني”، محذرا اصحابه من “انهم ينتهكون قواعد انستغرام، وان الاخيرة بدأت بمقاضاة من يقوم بذلك”.

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