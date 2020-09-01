كوشنر : دول أخرى في المنطقة تسعى للاقتداء بالإمارات

2020/09/01 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن دولا أخرى في المنطقة تسعى للاقتداء بالإمارات التي أعلنت مؤخرا عن معاهدة للسلام مع إسرائيل.وقال كوشنر في مقابلة مع سكاي نيوز عربية: “تحدثنا مع دول أخرى، وأجرينا الكثير من المناقشات معها، وأعتقد أن معظمها كانت تحسد الإمارات على الخطوة التي اتخذتها”.وأضاف أن […]

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