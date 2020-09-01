مصرف الرشيد يعالج استبدال البطاقات الذكية للمتقاعدين ممن لم تصلهم رسائل نصية

2020/09/01 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قرر مصرف الرشيد تخصيص رابط الكتروني للمتقاعدين ممن تم استبدال بطاقاتهم الذكيـة ولم تصلهم رسائل نصية الى هواتفهم ، وذلك لغرض تسهيل اجراءات استبدال البطاقات السابقة الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية .

واوضح المصرف ، انه ” قام بارسال رسائل نصية للمتقاعدين تعلمهم بمكان مراكز استبدال البطاقات “، داعيا المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة ، للدخول على الرابط ادناه وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز واقرب نقطة دالة:https://rash-cardsbranches.net

واضاف ، انه ” بامكان كافة المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات ، والتي اعلن عنها المصرف مؤخرا”.

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