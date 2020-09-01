اصابة رئيس الدائرة البرلمانية ومدير الدائرة الامنية في مجلس النواب بفايروس كورونا

2020/09/01 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء ، عن اصابة رئيس الدائرة البرلمانية حيدر مثنى ومدير الدائرة الامنية في مجلس النواب محمد الجابري بفايروس كورونا “.

وبين المصدر ان” مثنى والجابري وضعهما حتى الان مستقر ، وهم الان داخل الحجر الصحي لتطبيق الارشادات الصحية .

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