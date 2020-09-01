عضو بالفتح: الكاظمي وصالح يقودان “انقلابا ابيضا” على العملية السياسية

2020/09/01 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اتهم عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الثلاثاء، رئيسا الجمهورية والوزراء بقياد “انقلاب” أبيض على العملية السياسي في العراق.

وقال البطيـخ لـ /المعلومـة/ إن “الجميع يفهم أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ابتعد عن تنفيذ برنامجه الذي وعد به وهو اخراج القوات الأمريكية واجراء الانتخابات المبكرة وتنفيذ اصلاحات اقتصادية جذرية وسريعة”.

وأضاف أن “الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح يقودان انقلابا سياسيا ابيض على الوضع الحالي بعمل منظم وكادر ومدونين تابعين لهم “، معتبرا أن “الموضوع أصبح أكثر وضوحا منذ بداية أحداث تشرين”.

واكد النائب عن ائتلاف المدن المحررة مضر الكروي الاثنين، ان برنامج رئيس الوزراء يفتقر الى رؤية علمية للازمة الاقتصادية والمالية وكانت عبارة عن عبارات انشائية، مستبعدا حصول أي تطور خلال فترته.



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