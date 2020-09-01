الكمارك تكشف إجمالي ايرادات شهر آب الماضي

2020/09/01 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، إجمالي ايرادات شهر آب الماضي، مبينة انها قاربت الـ(100) مليار دينار عراقي .

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 أيلول 2020)، انها "حققت اكثر من (86) مليار دينار كإيراد شهري لشهر اب المنصرم، رغم ظروف العمل غير المثالية والمعوقات التي عكسها وباء الجائحة" .

وأكدت الهيئة، "على استمرارها وحرصها على النهوض بواقع العمل الكمركي والسعي لتطويره بغية الوصول الى اعلى الايرادات الممكن تحقيقها عبر مراكزها الكمركية المنتشرة في كافة المنافذ الحدودية والموانيء والمطارات".

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك هي احدى تشكيلات وزارة المالية ويقع على عاتقها ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والوقوف بوجه التهريب فيما تسجل وارداتها ثاني اعلى ايراد بعد النفط ، بحسب البيان.

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