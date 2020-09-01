قيود العرض وضبابية الطلب تبقيان سعر النفط فوق 40 دولارا

2020/09/01 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن أسعار النفط ستشهد تغييرا طفيفا هذا العام وارتفاعا محدودا في 2021 مع سريان تخفيضات الإنتاج والضبابية التي تكتنف صورة الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقع المسح الذي شمل 43 محللا واقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 42.75 دولار للبرميل في 2020، ارتفاعا من متوسط تقديرات في يوليو تموز بلغ 41.50 دولار، ومقارنة بمتوسط سعر بلغ 42.60 دولارا منذ بداية العام الجاري.



ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 50.45 دولار في عام 2021.

وارتفعت توقعات أسعار الخام الأمريكي لعام 2020 إلى 38.82 دولار للبرميل من 37.51 دولار في يوليو تموز.

في غضون ذلك، من المتوقع انكماش الطلب العالمي على نحو أكبر في العام الجاري، بما يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا مقابل 7.2-8.5 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو أوبك+، الدول المنتجة للنفط بما يتجاوز الحصص المتفق عليها على تعميق التخفيضات في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

وتدعو سياسة الإنتاج الحالية للمجموعة إلى خفض قدره 7.7 مليون برميل يوميا.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر توقعاتها للطلب على النفط في 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل يوميا.



ومع قيود السفر جوا بسبب الوباء، توقعت أن يكون الاستهلاك في عام 2021 أقل قليلا مما كان عليه في عام 2019.



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