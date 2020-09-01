الأمن والدفاع النيابية تثمن خطوات الكاظمي الرامية لحصر السلاح بيد الدولة

2020/09/01 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح، ان الكاظمي يتخذ خطوات جيدة في هذا الإطار بهدف فرض القانون، وهو ما سيؤدي بدوره الى تحقيق الاستقرار الأمني الذي سينتج عنه ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار، واصفا تلك الخطوات بأنها موفقة ومدعومة من جميع مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب، على ان تشمل جميع الجهات بالتساوي ومن دون تمييز جهة او أخرى.

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