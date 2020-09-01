الصحة: تسجيل 3404 إصابات جديدة بكورونا و81 وفاة و3871 حالة شفاء

2020/09/01 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال العراق وسط عاصفة جائحة كورونا، باستمراره في تسجيل الأرقام المفزعة بالإصابات والوفيات.

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر تسجيل ثلاثة الاف وأربعمئة وأربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع تسجيل ثلاثة الاف وثمانمئة وإحدى وسبعين حالة شفاء، وإحدى وثمانين حالة وفاة في عموم العراق.

وأضاف، أن عدد الإصابات الكلي بلغ مئتين وثمانية وثلاثين الفا وثلاثمائة وثماني وثلاثين إصابة، وشفاء مئة وثمانين ألف وأربعمئة وثلاث وسبعين، فيما ارتفعت الوفيات الى سبعة الاف ومائة وثلاث وعشرين حالة، داعيا المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة منعا لانتشار الوباء.

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