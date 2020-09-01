دراسة” مقلقة للغاية”.. 75% من وفيات كورونا في دور رعاية المسنين كانوا يعانون من الخرف

2020/09/01 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أظهرت دراسة جديدة أن ما يصل إلى 75% من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مرافق رعاية المسنين، تعود لأشخاص يعانون من الخرف، وفقا لـ "الغارديان".

وذكرت الدراسة التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد وكلية لندن الجامعية، ونشرتها الصحيفة البريطانية، أن الأشخاص المصابين بالخرف يمثلون ربع جميع الوفيات المرتبطة بكورونا في إنجلترا وويلز ، وثلاثة أرباع جميع الوفيات في مرافق رعاية المسنين على مستوى العالم.

تبحث كلية لندن للاقتصاد وكلية لندن الجامعية في معدل وفيات المصابين بالخرف في تقرير يتم تحديثه بانتظام، وفقًا لأبحاثهم.

وتصل نسبة الوفيات المرتبطة بالوباء ممن يعانون من الخرف في مرافق الرعاية إلى 31% في إسكتلندا، و19% في إيطاليا، بينما ما نسبته 86% من هذه الوفيات تبلغ أعمارهم 68 عاما فأكثر.

وقالت الرئيس التنفيذي لمنظمة مرض الزهايمر الدولية باولا باربارينو: "يجب على الحكومات حماية حقوق المصابين بالخرف، ومن بينها حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج والدعم، خاصة في هذا الوقت".

وأضافت: "مع اقتراب اليوم العالمي للزهايمر، ندعو الحكومات إلى جمع ونشر بيانات شفافة، وزيادة الدعم لحماية هؤلاء الأشخاص الضعفاء".

ويوافق اليوم العالمي للزهايمر في 21 سبتمبر من كل عام، وهو مرض يتلف الخلايا الدماغية، ويؤدي بالشخص إلى النسيان، خاصة الأحداث الأخيرة.

وأشارت باربارينو إلى أن البيانات الحديثة بخصوص وفيات مرضى الخرف المرتبطة بفيروس كورونا، "مقلقة للغاية".

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