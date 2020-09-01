هوزان عكو: قريبا ستكون لي نتاجات للدراما الكوردية

2020/09/01 | 16:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتب السيناريو الكوردي السوري هوزان عكو

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