2020/09/01 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاوية محملة بدراجات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استنادا إلى المعلومات الواردة من شعبة التراخيص واستخبارات منفذ ميناء ام قصر الشمالي والتي تفيد بوجود (حاوية ٤٠ قدم) فيها ( أدوات أحتياطية للسيارت ، زجاج عجلات منشأ آسيوي ) وبعد تدقيق المعاملة الكمركية والكشف عليها من قبل اللجنة المشكلة، تبين أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات (هوائية ونارية جديدة) غير مصرح بها وكذلك وجود تزوير في الأختام”.

واضاف البيان، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها “>

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاوية محملة بدراجات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاوية محملة بدراجات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).