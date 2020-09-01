2020/09/01 | 16:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء ، عن ضبط حاوية محملة بدراجات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خبر برسط نسخة منه ، استنادا إلى المعلومات الواردة من شعبة التراخيص واستخبارات منفذ ميناء ام قصر الشمالي والتي تفيد بوجود (حاوية ٤٠ قدم) فيها ( أدوات أحتياطية للسيارت ، زجاج عجلات منشأ آسيوي ) وبعد تدقيق المعاملة الكمركيةوالكشف عليها من قبل اللجنة المشكلة ، تبين أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات “هوائية ونارية جديدة” غير مصرح بها وكذلك وجود تزوير في الأختام.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها

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