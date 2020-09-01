"الإرهابي" الذي فجر المرفأ.. رواية ممسوخة عن "أبوعدس" جديد في لبنان

2020/09/01 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يتطلع اللبنانيون إلى صدور نتائج واضحة وشفافة ومقنعة للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وأسبابه والمسؤولين عن الكارثة التي أسفرت عن عشرات القتلى وخلفت دمارا واسعا في بيروت، خرج تقرير صحفي إلى الرأي العام اللبناني يتحدث عن توسع في التحقيق مع أحد الحدادين الموقوفين في قضية، وذلك بسبب شبهات بشأن ارتباطه بتنظيم متشدد.

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