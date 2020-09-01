2020/09/01 | 16:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، عن رفض اقليم كردستان توجه الحكومة المركزية لتحويل رواتب موظفي الاقليم الى بطاقة الماستر كارد لمنع ضياع الاموال وهدرها.

وقال عضو لجنة الخدمات حسن فدعم لـ/المعلومة/ ان “مشكلة الرواتب لموظفي الاقليم لم تحل بسبب رفض الاقليم المصارحة الحقيقية عن اعداد موظفيه وضياع الاموال وعدم ذهابها للموظف عند تحويلها لكردستان”.

واضاف ان “الحكومة المركزية طلبت من حكومة الاقليم تحويل رواتب موظفيها الى بطاقة الماستر كارد وتتعهد الحكومة شهريا بدفع رواتبهم وتمويل بطاقاتهم دون تأخير”.

واوضح ان “كردستان رفضت الامر كونه يؤدي الى كشف الاعداد الحقيقية لموظفيها ومنع الفساد وهدر الاموال من خلال باب رواتب الموظفين”.

وكان الخبير الاقتصادي راغب رضا اكد، امس الاثنين، عن تلاعب اقليم كردستان بالأرقام الحقيقية لعدد موظفيه واعطاء بغداد ارقام مغايرة عن اعداد موظفيه الحقيقيين، مبينا ان موازنة الاقليم الحقيقية مبهمة وخالية من ابواب الصرف.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: كردستان رفضت توجه بغداد لتحويل رواتب موظفي الاقليم للبطاقات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: كردستان رفضت توجه بغداد لتحويل رواتب موظفي الاقليم للبطاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).