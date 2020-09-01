في مثل هذا اليوم.. ذكرى العثور على “حطام تايتانك”: مهام وتفاصيل “سرية” خلال رحلة البحث عن “السفينة الأشهر” (صور من الأعماق)

2020/09/01 | 16:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يستذكر العديد من المغرمين في عالم الأسرار، وفلم تايتانك السفنية الأشهر في التاريخ؟، في الذكرى الـ35 للعثور على حطام السفينة، التي غرقت في نيسان من عام 1912، وعثر عليها في الأول من سبتبمر من عام 1985 أي بعد 73 عامًا على اختفائها.

تاريخ 1 ايلول 1985 سفينة واحدة لن يُمحى اسمها على الإطلاق من ذاكرة الناس، إنها «آر إم إس تايتنك» pic.twitter.com/eYNjnn6wW8

— وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) September 1, 2020

وسحرت تايتانك الألباب حتى بعد 106 سنوات من اختفائها عندما أصبحت في وقتها سفينة المسافرين الأكبر في العالم، غير أن غرقها في الرحلة الأولى كان مأساة لقي فيها أكثر من 1500 شخص مصرعهم.

وغرقت السفينة في 15 أبريل/نيسان 1912 في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة متجهة إلى نيويورك في الولايات المتحدة.

قام روبيرت بالارد -الذي شارك في مهام سرية للبحرية الأميركية- بمغامرة العثور على بقايا تايتنك،وكان بالارد يعتقد أن بقايا تايتنك على حافة الاندثار من قاع المحيط، وعندما عرض على رانالد ثانمان نائب رئيس العمليات البحرية بالبحرية الأميركية فكرة مهمة البحث عنها كانت ردة فعله أن “هذا جنون”، ولكنه مع ذلك قبل طلب بالارد.

في الذكرى 35 لاكتشاف حُطام السفينة الأشهر، اكتشف العلماء أنه مهدد بالتآكل التام..



فما الأسباب العجيبة لتلاشي #تايتنك#جاك_العلم #حكايات_تاريخية pic.twitter.com/XnYXlpoANL

— جاك العلم (@JakEl3lm) September 1, 2020

وقدمت البحرية الوسائل الضرورية للبحث عن المركبة، واستغل بالارد تلك الوسائل للعثور على غواصتين نوويتين أميركيتين كانتا قد غرقتا في المحيط الأطلسي في الستينيات، وقال الموقع إن البحث عن تايتنك كان ضمن مهمة سرية وافق عليها الرئيس رونالد ريغان نفسه، وتم في سبتمبر/أيلول 1985 وأنجزت المهمة.

💥في مثل هذا اليوم 1/9/1985م تم العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة على قعر المحيط الأطلسي وذلك بعد 73 سنة من غرقها .



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— خدمة الكنز (@ashofo100) September 1, 2020

وقام بالارد بمهمتين في مهمة واحدة، في إطار الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة، وقد كان الجزء الأول من المهمة نجاحا باهرا، إذ إن بالارد عثر على الغواصتين الأميركيتين ثريشر وإسكوربيون.

في مثل هذا اليوم من عام 1985 عُثر على حطام سفينة التيتانيك العملاقة لأول مرة منذ غرقها قبل 73 عاماً، خلال توجهها من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي(مصدر الصور: وكالة الصحافة الفرنسية) #اندبندنت_عربية_تغنيك pic.twitter.com/AA4nMcQOCZ

— Independent عربية (@IndyArabia) September 1, 2020

وقد خصص بالارد باقي وقته للبحث عن تايتنك، غير أن لم يكن لديه سوى 12 يوما للعثور على السفينة، خاصة أن المركبة التي كان يستخدمها مستأجرة، فيما تمكن من العثور على تايتانك خلال 8 أيام فقط في حين عجز آخرون بحثوا عنها طوال ستين يوما بدون جدوى، كما يقول بالارد.

ويذكر بالارد أن فريقه وجد السفينة على عمق أربعة كيلومترات وعلى بعد ستمئة كلم من ساحل نيوفوند لاند في كندا، وأنهم عاشوا لحظات غبطة عندما رأوا بقاياها، بيد أن هذه السعادة سرعان ما تلاشت.

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