السعودية.. 898 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 718 حالة

2020/09/01 | 16:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 898 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 316670 حالة.وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 32 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3929 وفاة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الاثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي حالات الإصابة 315772.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1129 حالة ليصبح إجمالي حالات التعافي 290796.بينما سجلت وزارة الصحة السعودية 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3897.محمد

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