الاعلام الرقمي: مشاكل يتعرض له تطبيق الفيسبوك في العراق والعالم

2020/09/01 | 16:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعرض تطبيق الفيسبوك، الثلاثاء، الى مشاكل في العراق ودول العالم.وذكر اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" مشاكل يتعرض لها تطبيق صفحات الفيس بوك Facebook Page في الرسائل والمنشورات وتسجيل الدخول وتحميل الصور في العراق وبعض دول العالم".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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