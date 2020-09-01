ماذا يحدث لوجبة ماكدونالدز بعد 24 عاما؟ فيديو يكشف المفاجأة

2020/09/01 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- صدم مقطع فيديو نُشر على تطبيق “تيك توك”، الملايين حول العالم، بعد أن كشفت امرأة من خلاله عن شطيرة برغر من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز”، احتفظت بها لمدة 24 عاما.وصورت آلي شيرب جدتها وهي تفتح علبة كانت مخصصة لحذاء، قبل أن تحولها إلى “صندوق حماية” للبرغر، لافتة إلى أنها احتفظت بالوجبة […]

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