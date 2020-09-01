2020/09/01 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري رسالة مفنوحة للسيد الرئيس محمود عباس المحترمالسيد الرئيس،تحية طيبة وبعد،كنت أرسلت لشخصك الكريم رسالة قبل عام بوساطة السفارة الفلسطينية في عمان ويبدو أنها لم تصلك حيث لم تصلني أية إشارة تؤكد غير ذلك .أعود اليوم لأرسل مرة أخري لجنابك رسالة هامة جداً تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني على الرغم من أنني لم أعد أتعاطى السياسة منذ انهيار العوالم الثلاثة خلال النصف الثاني من القرن العشرين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة مفتوحة للرئيس محمود عباس - فؤاد النمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة مفتوحة للرئيس محمود عباس - فؤاد النمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).