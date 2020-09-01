2020/09/01 | 17:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة الذاتية تسجل وفاتين و 19 اصابة جديدة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية تسجل وفاتين و 19 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الذاتية تسجل وفاتين و 19 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).