2020/09/01 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وفد إسرائيلي أبوظبي، الثلاثاء، بعد زيارة تاريخية للإمارات تم خلالها الاتفاق على بدء تدشين التعاون في عدة مجالات بين الدولتين، بانتظار توقيع اتفاق تطبيع العلاقات النهائي في البيت الأبيض خلال أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقات ووعود اقتصادية.. الوفد الإسرائيلي يغادر الإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقات ووعود اقتصادية.. الوفد الإسرائيلي يغادر الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).