إيران تحسم مبدئياً ملف مشاركة زائريها في مراسم الأربعينية بالعراق

2020/09/01 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نوه مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية حسين ذوالفقاري، إلى أنه "بحسب إعلان المسؤولين العراقيين"، فقد تقرر حتى الآن إقامة مراسم الأربعينية من دون مشاركة الزوّار غير العراقيين.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، تابعها "ناس" (1 ايلول 2020)، بأن "مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية حسين ذوالفقاري، قال ان الظروف الحالية غير مناسبة لاقامة مسيرة الاربعين الحسيني"، مشيرا الى انه "لم يتخذ لحد الآن قرار حاسم بشان هذا الموضوع".

ولفت ذوالفقاري الى أن "المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين حول اقامة مسيرة الاربعين العام الجاري"، وقال: "ان وزارة الصحة في البلدين لديهما وجهات نظر جادة بهذا الصدد".

واوضح ذوالفقاري انه "اعلن سابقا ان اقامة مسيرة الاربعين يعتمد على الظروف"، مؤكداً أنه "تقرر ان تقوم وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في العراق خلال الايام المقبلة باجرا محادثات مع الجانب العراقي، حتى نكون على علم بالقرار النهائي للحكومة العراقية".

وبين مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية انه "حتى في حالة عدم إقامة مسيرة الأربعين، فسيتم ارسال وفود من اصحاب المواكب بشكل رمزي الى العراق خلال أيام الأربعين"، مضيفا: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأربعين بعد ، وسيتم توضيح ذلك في الاجتماعات المقبلة".

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