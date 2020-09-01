جريمة قتل مروعة في صالون حلاقة توثقها الكامرات

2020/09/01 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وثقت كاميرات المراقبة جريمة قتل مروعة في صالون حلاقة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 عاما، في مدينة غيراردوت جنوب غربي كولومبيا.وحسب صحيفة “أليرتا بايسا” المحلية، فقد وقعت الجريمة مساء السبت في المدينة التي تشهد ارتفاعا متزايدا في وتيرة أعمال العنف، عندما اقتحم رجل مسلح الصالون وأطلق الرصاص، دون أن يتفوه بكلمة، […]

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