اعتقال ابنة فنانة “شهيرة” بقضية اغتصاب فندق “فيرمونت” التي حدثت في القاهرة قبل 6 سنوات

2020/09/01 | 17:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت النيابة العامّة المصرية مساء الإثنين أنّها أمرت بحبس ثلاثة أشخاص لمدّة أربعة أيام على ذمّة التحقيق في جريمة اغتصاب شابة جماعياً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة في واقعة حصلت قبل ستّ سنوات.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّها “أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي”.

وأضافت أنّها أمرت كذلك بإخلاء سبيل ثلاثة موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية (6332 دولار) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته.

ولم يأت بيان النيابة العامة على ذكر أسماء أيّ من هؤلاء الموقوفين.

إلا أن وسائل اعلام مصرية وعربية كثيرة، أكدت ان ابنة الممثلة المصرية، نهى العمروسي، كانت من ضمن المعتقلين في قضية الاغتصاب الجماعي، التي وقعت في فندق “فيرمونت”.

وتقرر حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة العمروسي 4 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب أحمد الجنزوري.

وتعد نهى العمروسي من ممثلات فترة التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت الفنان عادل إمام بطولة أفلام “جزيرة الشيطان” و”حنفي الأبهة” “وشمس الزناتي”، كما شاركت في بطولة مسلسل “ضمير أبلة حكمت” من بطولة فاتن حمامة.

تناوب على الاغتصاب وتصوير!

وكشفت التفاصيل أن عدداً من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير، وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وعقب انتهاء جريمتهم كتبوا أسماءهم على جسدها.

كما قام المتهمون بتصوير الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم.

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