نتانياهو يرحب بمذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات

2020/09/01 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، إن “هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما.وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة”.وتأتي تصريحات نتانياهو بعد يوم من وصول طائرة تقل […]

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