غوارديولا ينصح ميسي بالبقاء في برشلونة

2020/09/01 | 17:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى إنجلترا، يوم الإثنين، وكان الشعور الذي وجده عند وصوله إلى مانشستر أن هناك المزيد من الشكوك في ناديه بشأن احتمال التعاقد مع ليونيل ميسي ودفع قيمة الشرط الجزائي، الذي يصر عليه برشلونة ليستمر قائد النادي الكتالوني على الأرجح في ناديه.ولم يثبت ما إذا كان غوارديولا قد التقى ميسي، لكن "راديو كتالونيا" أعلن أنهما تحدثا هاتفيا ولا شك أن الحديث تطرق إلى رغبة سيتي في التعاقد معه.وأشارت: "استطلع ميسي رأي مدربه السابق في رغبة سيتي في التعاقد معه وأخبره غوارديولا بأنه نظرا للصعوبة الاقتصادية للعملية، فإن أفضل شيء يمكن أن يفعله هو البقاء في برشلونة وإنهاء مسيرته في كامب نو، وهي فكرة عبر عنها المدرب علنا في بعض الأحيان".وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي الإنجليزي كان متحمسا في البداية للتعاقد مع صاحب القميص رقم 10، ولكن بمجرد تحليل العملية بهدوء بدا أنه من الصعب على سيتي التعامل حقا مع الصفقة.ووفقا لتعليقات في إنجلترا من مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي، فإنهم يفكرون فقط في وصول ميسي مجانا بعد نهاية عقده، وفي حال اضطرارهم إلى دفع قيمة الصفقة سيتخلون عنها تماما.وأوضحت: "لا يساور سيتي أي شك في ما سيحققه ميسي على المستوى الرياضي، لكن من الناحية الاقتصادية تثير العملية الكثير من الشكوك".وأوضحت أن، سيتي يخضع لرقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد براءته بقرار من المحكمة الرياضية الدولية، بعد اتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، والذي أنقذه من الغياب عن دوري الأبطال لمدة عامين، ولا يريدون المخاطرة بالتعاقد مع ميسي مقابل مبلغ ضخم.بالإضافة إلى أن التعاقد مع ميسي سيؤدي إلى إعادة توزيع قيمة الرواتب في الفريق، وربما يضطر لبيع بعض اللاعبين المهمين لتوفير رواتبهم في ظل حصول ميسي على نحو مليون يورو في الأسبوع، وحتى مع ذلك ليس من السهل افتراض الرقم القياسي للاعب صاحب أعلى راتب في العالم.ولكل هذا، توصلوا داخل قيادة سيتي إلى استنتاج مفاده بأن ضم ميسي، إذا كان لا بد من دفع قيمة الصفقة، أمر غير مقبول.وبعد دراسة إيجابيات وسلبيات العملية بعناية، يبدو أن القرار قد اتخذ بأن الصفقة غير قابلة للتطبيق، حال دفع ثمنها، سواء قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو أو أقل من ذلك، لكنهم يريدونه مجانا.وإذا فاز الأرجنتيني بالمعركة القانونية ضد برشلونة وحصل على حريته، سيتغير السيناريو وسيكون سيتي خيارا أساسيا بالنسبة لميسي، ولن يتخلى النادي الإنجليزي عن القتال من أجل التعاقد معه.بالإضافة إلى ذلك، لا يحبذ سيتي المخاطرة بطلب بطاقة مؤقتة للاعب من الاتحاد الدولي (فيفا) ثم انتظار حكم المحكمة لتحديد تكلفة الصفقة، حيث سيتعين عليه توفير مبلغ كبير جدا من الملايين، وبالتالي سيكون من الضروري تحمل الكثير من المخاطر.محمد

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