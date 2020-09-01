لجنة الحكام تحدد موعدا جديدا لإجراء الاختبارات

2020/09/01 | 17:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، علاء عبد القادر، الثلاثاء، تأجيل موعد اختبارات الحكام الذي حُدد له مسبقا في الأسبوع الأول من شهر ايلول الحالي.وقال عبد القادر في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ذلك جاء عطفا على عدم موافقة خلية الأزمة على استئناف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي دعا لجنة المسابقات إلى تأجيل موعد انطلاق الدوري لحين صدور الموافقة من قبل خلية الأزمة". واوضح ان" الموعد الأولي المفترض لإجراء الاختبارات للحكام تم تأجيله بناءً على تأجيل انطلاق الدوري، على أن تجرى الاختبارات بموعد جديد يتم تحديده قبل انطلاق المسابقة بأسبوعين على وفق موعد رسمي من قبل لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، وبموافقة خلية الأزمة". وشدد عبد القادر على" ضرورة تطبيق الارشادات الصحية للحكام في فترة الاختبارات بإجراء الفحوصات الطبية التي تثبت خلو الحكام من فيروس كوفيد 19 ، قبل الدخول للاختبارات"، مؤكدا" ضرورة تطبيق مسألة التباعد الاجتماعي بين الحكام خلال فترة الاختبارات لضمان سلامة الجميع".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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