الإمارات وإسرائيل.. لجان ثنائية للتعاون المصرفي والمالي

2020/09/01 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وذلك بحضور مائير بن شابات، مستشار […]

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