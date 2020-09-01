سي أن أن : استراتيجية ترامب في الانتخابات تعتمد على اذكاء العنف في المدن الامريكية

2020/09/01 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكدت شبكة سي أن أن الامريكية ، الثلاثاء، أن استراتيجية ترامب تعتمد على اشعال امريكا واذكاء العنف في مختلف المدن حتى عشية يوم الانتخابات لدفع الناخبين والجمهور الى الاعتقاد ان البلاد تتجه نحو الفوضى والهاوية .

وذكر تقرير للشبكة ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” تصرف ترامب خلال احداث العنف كان استثنائيا ومغايرا لما يجب ان يتصرف عليه الرئيس من طلب التزام الهدوء وقت الاضطرابات المدنية ، فقد دعم العنف من قبل داعميه ولم يعتذر على مقتل اثنين من المحتجين في مدينة كينوشا على يد مؤيديه “.

واضاف انه ” وفي قاعة الاحاطة في البيت الابيض قلل من وحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي التي أشعلت صيفًا من الاحتجاج ، فقد قارن الرئيس في مقابلة مع قناة فوكس بقسوة ضباط الشرطة الذين يطلقون النار على الرجال السود في ظهورهم نيوز بانهم ” مثل لاعبي الغولف المحترفين الذي يضربون الكرة على بعد ثلاثة اقدام” .



لقد كان اختيار كلماته قبيحًا بشكل خاص نظرًا لوفاة جورج فلويد ، الذي توقف عن التنفس بركبة ضابط شرطة على رقبته في مينيسوتا في ايار الماضي”.

وتابع أن ” سلوك ترامب الملتهب يأتي في يوم يُنظر إليه على أنه حاسم لمصير البيت الأبيض بعد أن شن المرشح الديمقراطي جو بايدن هجومًا مضادًا ، محذرًا من أن أحداً لم يكن آمنًا في امريكا التي تعثرت بسبب المرض والخوف”.

وواصل أن ” ترامب كشف عشية زيارته الى ولاية ويسكونسن والتي ناشده القادة المحليون بإلغائها لتجنب تفاقم التوترات، لكنه اصر على الرحلة للرد على منتقديه بحسب زعمه ، نافيا فكرة أن ظهوره في لحظة فظيعة قد يزيد العنف “.

واشار التقرير الى أن ” ظهور ترامب الاستفزازي ربما يكون رهانًا على أن حملة “القانون والنظام” المتشددة يمكن أن تنسي الجمهور الوباء الذي أساء إدارته بشكل فظيع والذي أودى بحياة أكثر من 180 ألف أمريكي وتجاوز يوم امس حاجز الـ6 ملايين من الإصابات المؤكدة “.



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