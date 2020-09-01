11 قتيلا بقصف إسرائيلي جنوبي دمشق.. من بينهم “غير سوريين”

2020/09/01 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قتل 11 شخصا من بينهم 10 عسكريين من الجيش السوري والميليشيات الإيرانية المواليه له، في قصف إسرائيلي استهدف جنوبي العاصمة دمشق مساء الاثنين، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأوضح المرصد أن القتلى 3 من القوات الحكومية السورية بينهم ضابط في الدفاع الجوي، و7 من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله من جنسيات غير […]

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