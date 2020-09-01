2020/09/01 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في تطور جديد ومثير بشأن أزمة ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني، كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني قريب من الانضمام إلى “ناديين” في صفقة “مزدوجة”.وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية الرياضية، فإن صاحب الـ33 عاما سينتقل هذا الصيف إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، في عقد يتضمن بندا يتحول من خلاله إلى نادي نيويورك سيتي إف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة جديدة.. ميسي “سينضم لناديين” في صفقة مزدوجة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة جديدة.. ميسي “سينضم لناديين” في صفقة مزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).