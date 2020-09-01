القوات الامنية تقتحم “وادي حوران” بحثا عن ارهابيي داعش في الانبار

2020/09/01 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باقتحام منطقة وادي حوران بحثا عن بقايا لخلايا ارهابي داعش غربي الانبار .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية شرعت بحملة امنية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا لخلايا عصابات داعش الاجرامية يختبئون في منطقة وادي حوران بقضاء القائم غربي الانبار “.

وأضاف، أن “المعلومات تشير الى وجود مفارز صغيرة مكونة من ثلاثة ارهابين يستخدمون عجلة او دراجات نارية لتنقل من منطقة الى اخرى خشية استهدافهم من قبل القوات الأمنية”، موضحا ان “القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المنطقة المستهدفة وشرعت بعملية اقتحامها لتعقب المطلوبين”.



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