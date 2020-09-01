بدء تطبيق “الشرط الجديد” لدخول مصر

2020/09/01 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ىبدأ مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات من دون تحليل “PCR” الخاص بفيروس كورونا، بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول العالم، في إطار خطة مصر لمواجهة […]

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