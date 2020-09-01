جثة تزيد الغموض في قضية “الدبلوماسي المختفي”

2020/09/01 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- عثرت قوة من الشرطة على جثة أثناء البحث عن أي أثر للدبلوماسي البريطاني ريتشارد موريس، المختفي في ظروف غامضة منذ السادس من مايو الماضي.وكشفت “سكاي نيوز” أن الشرطة البريطانية التي تبحث عن سفير بريطانيا السابق لدى نيبال، وجدت جثة في الغابة التي اعتاد موريس على التريض بها، لكن لم يتم التعرف على هويتها […]

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